По області було запущено майже три десятки безпілотників.

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, вночі Київська область відбила атаку дронами-"Шахедами", під час якої країна-терорист цілилась в об’єкти енергетичної інфраструктури.

"По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - додав голова ОВА.

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Як пізніше повідомили у КМВА, у районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено. Інформація щодо жертв відсутня. Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

Росія атакувала Україну в ніч на 1 січня 2023

У новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих "Шахедів". 13 із них збили ще у 2022 році, а інші 32 - у 2023.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Очільник Київської ОВА тоді заявляв, що на Київщині працювала протиповітряна оборона.

У Києві та області вночі лунали вибухи. Повідомлялося, що столицю та регіон Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе.

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