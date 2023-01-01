На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, вночі Київська область відбила атаку дронами-"Шахедами", під час якої країна-терорист цілилась в об’єкти енергетичної інфраструктури.
"По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - додав голова ОВА.
Як пізніше повідомили у КМВА, у районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено. Інформація щодо жертв відсутня. Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.
Росія атакувала Україну в ніч на 1 січня 2023
У новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих "Шахедів". 13 із них збили ще у 2022 році, а інші 32 - у 2023.
Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Очільник Київської ОВА тоді заявляв, що на Київщині працювала протиповітряна оборона.
У Києві та області вночі лунали вибухи. Повідомлялося, що столицю та регіон Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе.