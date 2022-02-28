Кількість поранених може збільшитися, а про точну кількість загиблих буде повідомлено згодом.

Після останнього обстрілу Харкова до лікарень з пораненнями доправлено 31 людину, одна жінка померла.

Про це повідомляє прес-служба мерії Харкова.

"Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень доправлено 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка (цивільна) померла", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а число загиблих буде повідомлено пізніше.

У відомстві додали, що загалом за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них - 20 військових. З усіх госпіталізованих померли двоє військових та п'ятеро цивільних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російська армія масовано обстріляла Харків з "Градів". За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, внаслідок обстрілу загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення.

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