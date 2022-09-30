За словами начальника об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни виконали вказівки, але бачать, що це не зупиняє Сили оборони України, які продовжують свою роботу і суттєво просуваються.

На півдні України після проведення псевдореферендумів щодо входження захоплених територій до складу РФ, окупанти притихли, а вище керівництво ворога розгублене і не знає, що робити далі.

Про це начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Після проведення своїх референдумів вони затихли. Мабуть, не можуть усвідомити, що далі робити з цими результатами. Тому що навіть на вищому рівні окупаційного керівництва є певна розгубленість. Вони не зовсім розуміють, що дає їм цей референдум", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, окупанти просто виконали вказівки, але бачать, що це не зупиняє Сили оборони України, які продовжують свою роботу і суттєво просуваються.

Речниця зазначила, що окупанти мають проблеми з логістикою, вибухають центри керування, і через це вони не можуть підтягнути резерви.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються відремонтувати Антонівський міст та каховську переправу, але ЗСУ вогневим контролем зупиняють ці спроби.

Псевдореферендуми на окупованих територіях України - що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни Заходу заявили, що не визнають результати цих "голосувань" та запровадять санкції.

За даним Генштабу ЗСУ, загарбники на окупованих територіях погрожують українцям у разі відмови від російських паспортів звільненнями з роботи та виселенням.

Згодом Володимир Путін видав так звані "укази" про нібито "визнання незалежності" Херсонської і Запорізької областей, які є невід'ємною частиною території України.

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