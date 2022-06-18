Міноборони РФ звинуватило Україну в "постановках" розбомблених російськими військовими житлових кварталів цивільних.
Про це йдеться в останній заяві російського відомства.
У Росії стверджують, що Україна нібито зняла "постановочні кадри", а постраждалим заплатили по 25 доларів.
"Українські спецслужби знімають сюжети про будинки в Миколаєві, зруйновані нібито в результаті російських обстрілів. У постановочних зйомках беруть участь більше 40 акторів, всім учасникам зйомок заплатили по 25 доларів", - йдеться у вечірньому повідомленні МО РФ, які опублікували кремлівські пропагандисти.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.
Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.
Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.
Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.
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