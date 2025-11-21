Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, ця програма діє в рамках "Зимової підтримки".

Отримати виплату можуть:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За словами Свириденко, отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на "Дія.Картку". Витратити їх можна протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

У жовтні стало відомо, що уряд планує надати соціально незахищеним громадянам одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для проходження опалювального сезону.

Гроші зможуть отримати близько 660 тисяч громадян в межах програми "Тепла зима" напередодні зимового періоду 2025/26 років. Допомога розміром 6 500 гривень призначена для найбільш соціально незахищених українців.

Також в Україні другий рік підряд діє програма "Зимова єПідтримка", в рамках якої усі українці можуть подати заявку на виплату 1 тисячі гривень. Кошти можна витратити на визначені товари і послуги: оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

