Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона може відправити в Україну, і готова оперативно перекинути війська в разі успіху мирних переговорів, пише Bloomberg.
Міністр оборони Джон Хілі повідомив, що Велика Британія оновила свої плани відправки військ в Україну в рамках так званої "Коаліції охочих". Командування збройних сил визначило, який контингент буде направлений і де розташовуватимуться їхні штаби.
За його словами, плани будуть остаточно узгоджені з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України і скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.
"Ці плани означають, що, коли настане мир, ми будемо готові", - сказав Хілі, додавши, що плани включають можливість введення "британських військ в Україну для забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі".
При цьому він додав, що Британія готується витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (130 мільйонів доларів США) на покриття початкових витрат на відправлення своїх військ в Україну.
Плани включають:
- створення координаційної групи під керівництвом британського офіцера:
- надання експертів з логістики, озброєння та навчання для українських військових
- патрулювання повітряного простору, що дасть змогу відновити нормальне міжнародне авіасполучення
- розширення складу оперативної групи в Чорному морі для розмінування та забезпечення безпеки морських шляхів до українських портів і з них.
Варто зазначити, що в мирному плані США одним із пунктів є вимога не розміщувати війська НАТО в Україні.
Мирний план США
Раніше ЗМІ писали, що США вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", тобто 27 листопада. Уже наприкінці місяця Штати хочуть представити угоду Москві і завершити весь процес до початку грудня.
Зі свого боку WSJ повідомляло, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо того, як закінчити війну, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який є більш вигідним для Києва.
