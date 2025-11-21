Британія виділяє на підготовку 130 мільйонів доларів.

Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона може відправити в Україну, і готова оперативно перекинути війська в разі успіху мирних переговорів, пише Bloomberg.

Міністр оборони Джон Хілі повідомив, що Велика Британія оновила свої плани відправки військ в Україну в рамках так званої "Коаліції охочих". Командування збройних сил визначило, який контингент буде направлений і де розташовуватимуться їхні штаби.

За його словами, плани будуть остаточно узгоджені з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України і скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.

"Ці плани означають, що, коли настане мир, ми будемо готові", - сказав Хілі, додавши, що плани включають можливість введення "британських військ в Україну для забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі".

При цьому він додав, що Британія готується витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (130 мільйонів доларів США) на покриття початкових витрат на відправлення своїх військ в Україну.

Плани включають:

створення координаційної групи під керівництвом британського офіцера:

надання експертів з логістики, озброєння та навчання для українських військових

патрулювання повітряного простору, що дасть змогу відновити нормальне міжнародне авіасполучення

розширення складу оперативної групи в Чорному морі для розмінування та забезпечення безпеки морських шляхів до українських портів і з них.

Варто зазначити, що в мирному плані США одним із пунктів є вимога не розміщувати війська НАТО в Україні.

Мирний план США

Раніше ЗМІ писали, що США вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", тобто 27 листопада. Уже наприкінці місяця Штати хочуть представити угоду Москві і завершити весь процес до початку грудня.

Зі свого боку WSJ повідомляло, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо того, як закінчити війну, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який є більш вигідним для Києва.

