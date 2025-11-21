Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 21 листопада, подорожчав на 10 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю зріс на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 21 листопада залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю складає 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 22 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 21 листопада, зріс на 6 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 48,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,40 гривні за євро.

