Колишній міністр юстиції Герман Галущенко прибув на допит в будівлю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє Bihus Info із посилання на власні джерела. Журналісти деталізували, що ексміністра супроводжують його адвокати.

Справа Галущенка

Як повідомляв УНІАН, НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові аудіозаписи розмов фігурантів схеми з масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, був і Галущенко, коли обіймав посаду міністра енергетики.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

"Говорив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями", - написав Галущенко у соцмережі в той день.

Він заявив, що не тримається за посаду міністра. "Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині", - додав тоді Галущенко.

19 листопада Верховна Рада проголосувала за звільнення Галущенка. За це рішення проголосували 323 народних депутати. Його звільнено відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України.

