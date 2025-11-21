Нині посаду головнокомандувача сил НАТО в Європі традиційно обіймає американський чотиризірковий генерал.

Сполучені Штати допускають, що в майбутньому Німеччина може очолити Об’єднані збройні сили НАТО в Європі. Про це заявив представник президента Дональда Трампа при Альянсі Метью Вітакер під час Берлінської конференції з безпеки, пише The Times.

За словами Вітакера, Вашингтон розглядає перспективу передачі командування європейському союзнику, і саме Берлін може стати таким лідером, адже Європа "дедалі активніше бере відповідальність за власну безпеку".

Нині посаду головнокомандувача сил НАТО в Європі традиційно обіймає американський чотиризірковий генерал — із липня 2025 року це генерал ПС Алексус Гринкевич.

Вітакера запитали, чи не стане передача командування викликом для США. Він відповів, що "з нетерпінням чекає моменту, коли Німеччина скаже: "Ми готові очолити Альянс"". На його думку, дискусія про таку зміну може початися протягом 15 років або навіть раніше.

Окремо він похвалив Берлін за лідерство у просуванні нової рамкової мети НАТО — витрачати 3,5% ВВП на оборону та ще 1,5% на ширші безпекові цілі, назвавши Німеччину "яскравим прикладом" для інших союзників.

НАТО посилює фінасування оборони

Нагадаємо, у червні на саміті НАТО 32 країни-члени погодили нову мету: збільшити оборонні витрати до 5% ВВП (3,5% — армія, 1,5% — інфраструктура). Це стало головною поступкою для президента США Дональда Трампа, який в обмін підтвердив прихильність до статті V про колективну оборону.

На тлі цих новин президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає НАТО "застарілим" альянсом. Він зауважив, що тепер країни-члени "сплачують власні рахунки".

