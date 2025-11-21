До розмови долучаться канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Європейські лідери - союзники України проведуть термінову телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити "мирний план" США щодо припинення війни в Україні.

За даними Bloomberg, телефонний дзвінок відбудеться опівдні за європейським часом (13.00 за Києвом), до нього долучаться канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великобританії Кір Стармер.

При цьому, за словами представника німецького уряду, Мерц планував відвідати школу в Берліні в п'ятницю вранці, але змінив свої плани, щоб взяти участь у розмові.

Відео дня

Також, за даними співрозмовників видання, європейські лідери зберуться на зустріч у кулуарах конференції "Групи 20" у Південній Африці в суботу, щоб намітити наступні кроки. Очікується, що до них приєднається президент Фінляндії Александр Стубб, який заслужив репутацію людини, до думки якої прислухається Дональд Трамп.

Європейські лідери також намагаються організувати телефонну конференцію зі США для обговорення цієї ініціативи, повідомило інше джерело.

Мирний план Трампа - що говорять у Європі

Як писали ЗМІ, новий план викликав тривогу у європейців через те, що їх повністю відсторонили від його розроблення, і головним чином через те, що він являє собою не більше ніж список побажань російського диктатора Володимира Путіна.

Влада Євросоюзу заявила команді президента США Дональда Трампа, що цей план приречений на провал без підтримки як Києва, так і європейських урядів.

Вас також можуть зацікавити новини: