США готові посилити санкції проти РФ, якщо Кремль не піде на перемирʼя, - посол в ООН

Війну Росії проти України неможливо закінчити військовим шляхом: сторонам потрібно домовлятися, зазначив дипломат.

США обіцяють надати Україні зброю, а проти Росії запровадити нові санкції, якщо вона і надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Про це постійний представник США при ООН Майк Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

"Ми запропонували Росії щедрі умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили Росію припинити свої атаки й зустрітися безпосередньо з Україною для переговорів про мирне врегулювання. На жаль, бойові дії тривають. Трагічно, що це призводить до нових жертв серед цивільного населення", - заявив посол.

Волц також згадав про вторгнення російських дронів в повітряний простір країн НАТО, і що це може призвести до ескалації конфлікту.

Відео дня

Також посол США при ООН відзначив, що удари України по російському енергетичному сектору та іншій критичній інфраструктурі обмежили спроможність Кремля фінансувати свою військову економіку.

"Суть у тому, що витрати для всіх сторін були руйнівними, і настав час закінчити цю війну. І я сподіваюся, що ми всі погоджуємося, що ця війна не закінчиться військовим шляхом. Лідери Росії та України повинні вести переговори. І Росія, і Україна повинні погодитися на перемир’я", - наголосив посол.

Він також нагадав, що наприкінці жовтня США запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та пригрозив Росії новими санкціями та подальшими поставками зброї Україні, якщо Кремль не припинить вогонь.

"Ми можемо накласти додаткові економічні санкції. Якщо Росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню, ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України", - зазначив Волц.

Мирний план Трампа - головні новини

Як повідомлялося раніше Україні було запропоновано так званий мирний план із 28 пунктів, згідно з яким Україна має поступитися Кримом, Донецькою, Луганською областями, частиною Запорізької та Херсонської, які на тепер окуповані Росією, скоротити армію вдвічі, відмовитися від Євроатлантичної інтеграції і виконати ще ряд умов, на яких від початку повномасштабного вторгнення наполягав Кремль.

Натомість секретар РНБО Рустер Умєров заявив, що українська сторона уважно вивчає всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: