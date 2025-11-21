Пєсков заявив, що РФ не отримувала згоди України вести переговори за "мирним планом".

У Кремлі зробили нову заяву про переговори щодо "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори за мирним планом Трампа".

Також, за його словами, поки що немає офіційного підтвердження достовірності інформації про пункти плану, про консультації, що тривають, і дати можливого підписання, яка публікується в іноземних ЗМІ.

Слід зазначити, що в Кремлі досі відмовлялися підтвердити існування нового "мирного плану", складеного спільно зі США. Так, Пєсков 20 листопада заявляв, що "чогось нового додати до того, що говорилося в Анкориджі, не можемо".

Мирний план США - новини

Раніше у ЗМІ опублікували всі 28 пунктів мирного плану США для України. Зокрема, згідно з ним, Росія візьме під свій контроль увесь Донбас, тоді як лінії контролю в Херсоні та Запоріжжі здебільшого будуть заморожені.

На території України не буде жодних військ НАТО, а чисельність українських збройних сил буде обмежена 600 000 осіб.

Журналісти Financial Times повідомляли, що США намагатимуться тиснути на Україну, щоб Київ підписав умови "мирного плану" до 27 листопада. Зазначається, що після цього угоду хочуть передати Москві. А завершити процес Вашингтон планує до початку грудня.

