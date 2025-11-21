Первісне формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною.

Україна внесла суттєві зміни в один із 28 пунктів проєкту "мирного плану", який публікують у ЗМІ. Про це виданню The Wall Street Journal заявив високопоставлений американський чиновник.

Так, початкове формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямовано на виявлення потенційної корупції.

Однак у переглянутому проєкті вимогу про перевірку було виключено, і замість цього було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни", пише видання.

Як пише видання, американські чиновники заявили, що ретельно узгодять умови угоди з Києвом. При цьому Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, схвалив "більшу частину плану" на переговорах, повідомила прес-секретар президента США Керолайн Лівітт.

WSJ також повідомляє, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо того, як закінчити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який більш вигідний для Києва.

"Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки що не взяв на себе зобов'язання долучитися до нього", - зазначається в статті.

Мирний план США - останні новини

Раніше повідомлялося, що США вимагають від Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", 27 листопада. Уже наприкінці місяця Штати хочуть представити угоду Москві і завершити весь процес до початку грудня.

Зі свого боку Зеленський, коментуючи "мирний план", заявив, що українська влада не робитиме різких заяв і налаштована на чітку, чесну роботу.

