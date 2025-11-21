Вони просять ліки, а їм кидають прапор: військовий розповів про ставлення РФ до своєї армії

Для штурмових дій РФ використовує "соціальне сміття", каже військовий.

Російські окупанти на багатьох напрямках застосовують тактику інфільтрації, яка полягає в тому, щоб не вступати у бойові дії з нашими оборонцями, а обійти позиції.

Про це в коментарі УНІАН розповів Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямку.

"Якщо раніше вони намагалися йти в лобові атаки, то після безуспішності таких дій вони переключилися на спроби обійти наші позиції, десь заховатися в тилу, накопичитися і далі вже виконувати подальші завдання. І, власне, це їм частково вдавалося, але тільки тимчасово. Тому що ми бачимо, куди вони йдуть і де ховаються. А далі до них щось приїжджало, приходило або прилітало", – сказав Ящишин.

За словами військового, для подібної тактики Росія використовує малонавчених військових, яких готують до війни протягом одного-двох тижнів. Також їм не дають спорядження, але надають підйомні, які деякі з військових РФ витрачають на екіпірування.

"Кого використовують для цієї тактики? Це велика кількість соціального сміття. Переважно це громадяни Росії, які не працюють, які мають проблеми з законом, або будуть мати проблеми з законом. Тобто, в них є вибір або йти на війну, або впинитися в тюрмі. Це люди, які не платять податки, відповідно, не приносять користі РФ. І всі полонені, яких ми брали, завжди говорять одне і то саме. Їх не вчили, вони нічого не знають і не вміють. Майже всі полонені були трьохсоті. Коли вони просили передати їм дронами якісь припаси – їм іноді скидали прапор. Типу, помахайте на камеру і буде вам щастя", – розповідає Ящишин.

Він зазначив, що таким чином РФ намагається налякати Сили оборони своєю кількістю. І головна проблема для українських захисників, за словами бійця – це нестача особового складу.

"Дронів у нас вистачає, а екіпажів - ні. Банально не вистачає людей на всі ті штурмові групи, які можуть складатися навіть з однієї особи. Тому, звичайно, гостро стоїть проблема рекрутингу і долучення до нашої бригади. На відміну від ворога, ми робимо все для того, щоб наш військовослужбовець був максимально якісно підготовлений і вмів захистити й себе, і свого побратима", – додав Ящишин.

Раніше The Telegraph повідомляло, що поки Сили оборони зосередили основні війська в районі Покровська, РФ продовжує захоплювати нові території в Запорізькій області. Зокрема, таким чином Росія може загрожувати оточенням стратегічно важливим містам Оріхів і Гуляйполе.

Тим часом CNN пише, що з часів боїв за Бахмут, РФ повністю змінили тактику просочування до українських міст. Зазначається, що ворог відмовився від ідеї захоплювати один квартал міста за іншим. Натомість Росія намагається оточити українських військових у місті.

