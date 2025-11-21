Буданов, Умєров та Іващенко від ранку вели переговори з американською делегацією.

До обговорення мирного плану зі Сполученими штатами Америки залучені очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Зазначається, що секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник ГУР Буданов та Іващенко від ранку вели переговори з американською делегацією. І наразі їх зустріч вже закінчена.

Згодом Умєров у своєму Telegram підтвердив переговори з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

За його словами, крім Буданова та Іващенка, від української сторони участь взяли перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу. Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може", - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Глава держави окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Водночас, влада Євросоюзу заявила команді президента США Дональда Трампа, що її новий "мирний план" щодо України з 28 пунктів приречений на провал без підтримки як Києва, так і європейських урядів.

Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас наголосила, що для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною і Європою.

Новий план викликав тривогу у європейців, оскільки вони були повністю відсторонені від його розробки, і головним чином тому, що, він являє собою не більше ніж список побажань російського диктатора Володимира Путіна. Згідно з умовами плану, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на Донбасі, скоротити вдвічі свою армію і відмовитися від частини озброєнь.

