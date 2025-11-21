Результатом переговорів має бути запобігання нової війни РФ проти України, зазначив Грем.

Війна між Україною та Росією має закінчитися шляхом переговорів. Про це на своїй сторінці в Х написав американський сенатор Ліндсі Грем, коментуючи "мирний план" США та РФ.

"Щодо існування 28-пунктного плану припинення війни між Росією та Україною, я не маю інформації про цей план і лише читав повідомлення ЗМІ про цю пропозицію. Я твердо переконаний, що ця війна має закінчитися шляхом переговорів, результатом яких має стати чесний і справедливий результат, що запобігатиме третьому вторгненню та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі", – написав Грем.

Він також додав, що такого результату можна досягти лише у випадку переговорів, в яких братимуть участь обидві сторони – Україна та РФ, а також європейські союзники.

Раніше журналісти Financial Times повідомляли, що США намагатимуться тиснути на Україну, аби Київ підписав умови "мирного плану" до 27 листопада. Зазначається, що після цього угоду хочуть передати Москві. А завершити процес Вашингтон планує до початку грудня.

Тим часом Axios пише, що у плані присутні гарантії безпеки для України, які засновані на статті 5 Статуту НАТО. Зокрема це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Також повідомляється, що ця гарантія безпеки буде діяти протягом 10 років, після чого сторони продовжити їх за взаємною згодою.

