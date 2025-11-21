Перше місце дісталося вулиці Руа-ду-Сенадо в Ріо-де-Жанейро.

У кожному місті є вулиці, які неминуче приваблюють натовпи туристів. Кудись ідуть за всесвітньо відомими пам'ятками, кудись – за найкращими ресторанами, кудись – за оригінальними покупками, а кудись – за атмосферою свята.

Журнал про туризм і розваги Time Out назвав найкращі туристичні вулиці в усьому світі, які особливо приваблювали туристів у 2025 році – і, напевно, будуть користуватися інтересом і в майбутньому.

Загалом до списку увійшла 31 вулиця в різних країнах

"Якщо ви дійсно хочете відчути місцеве життя в його найбільш автентичному вигляді, досліджуючи нове місто, найкраще, що ви можете зробити, – це вийти на вулиці. І ні, це не одна головна вулиця з однаковими мегамаркетами та звичайними кав'ярнями. Ми говоримо про закутки та жваві проспекти, які полюбляють місцеві жителі; місця, заповнені незалежними магазинами та творчими людьми, де абсолютно новий бар із Hi-Fi прослуховуванням ділитиме простір із бакалійною крамницею старої школи або пабом із багатовіковою історією", – зазначають автори рейтингу.

Щоб визначити переможців, видання залучило свою мережу місцевих редакторів та експертів по всьому світу, які оцінювали кожну вулицю за такими критеріями, як їжа, напої, культура, розваги та суспільний дух.

Переможець – у Ріо-де-Жанейро

Перше місце в топі дісталося вулиці Сенадо (Rua do Senado) у найвідомішому місті Бразилії.

"Колись відома своїми антикварними крамницями та богемною атмосферою вулиця Руа-ду-Сенадо в центрі Ріо зараз переживає стильне відродження. Класичний ресторан Armazém Senado, відкритий з 1907 року, досі пропонує холодне розливне пиво, а по суботах там проводяться жваві заняття з самби. Але поряд з історичними таунхаусами та традиційними барами тут є безліч нових закладів, що надають цьому місцю свіжої енергії", – розповіла місцева авторка Лівія Бревес.

10 найкращих вулиць світу в 2025 році

Руа-ду-Сенадо, Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Помаранчева вулиця, Осака, Японія. Руа-ду-Бонжардім, Порту, Португалія. Вулиця Фан Гуа, Ченду, Китай. Шербрук-стріт-Вест, Монреаль, Канада. Монтегю Роуд, Брісбен, Австралія. Майбахуфер, Берлін, Німеччина. Вулиця Олімпіу, Салоніки, Греція. Орчард-стріт, Нью-Йорк, США. Вулиця Вінь Хан, Хошимін, В'єтнам.

Інші ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали 13 найкращих місць у Європі для зимової подорожі.

Також було названо найдешевше місто Європи для подорожі на Різдво.

