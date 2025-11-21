Надя Пришляк

Секретар РНБО зазначає, що публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" плану не мають нічого спільного з реальністю.

Українська сторона уважно вивчає всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Про це Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров написав у Facebook з приводу "мирного плану".

За його словами, в Києві триває робота з американською делегацією. Він уточнив, що під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була технічною - організація зустрічей і підготовка діалогу.

"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", - підкреслив він.

Умєров додав, що учора, 20 листопада, відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом США Трампом.

"Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції", - наголосив Умєров.

При цьому зазначив, що публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" з мирного плану "не мають нічого спільного з реальністю".

"Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України - суверенітет, безпека людей і справедливий мир", - додав секретар РНБО.

"Мирний план" США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російсько-американський "мирний план" з-поміж іншого передбачає проголошення російської мови офіційною в Україні, а також поновлення роботи Російської православної церкви на підконтрольній Києву території.

Видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела зазначає, що, відповідно до цього плану, Україна має поступитися Донбасом, включно із ще не окупованими територіями; скоротити чисельність ЗСУ вдвічі; скоротити військову допомогу США Україні; визнати російську мову офіційною державною в Україні; надати офіційний статус місцевій гілці Російської православної церкви.

Як зазначає видання, "мирний план" перебуває на початковій стадії розробки, але вже був переданий Києву цього тижня спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом через секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

