Російським окупантам вкрай важливо захопити Лиман Донецької області - зокрема, через те, що це місто є великим транспортним хабом. Про це в коментарі УНІАН розповів Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямку.

"У Лимані досить багато найрізноманітніших бункерів, які були побудовані в часи Холодної війни. Тобто є укріплення, є достатньо підвалів великих, де можна зробити штаби чи ще щось", – сказав Ящишин.

Він додав, що Лиман також важливий Росії у більш глобальному сенсі – для того, щоб мати можливість атакувати Краматорськ та Словʼянськ.

"Для цього ворогу треба захопити Лиман. І саме тому важливо реагувати на загрози, які є на цьому напрямку, щоб не допустити ворога до міста. Оскільки це може загрожувати дуже серйозними наслідками. Наразі вдається стримувати ворога, їхня глобальна інфільтрація провалилася. Якщо ворог і дійде до околиць Лиману, він все одно там не виживає", – додав Ящишин.

Водночас, як додає військовий, РФ намагається створити загрозу для міста, наступаючи як північніше, так і південніше від нього. Тому вкрай необхідно направляти в цей район додаткові ресурси, аби втримати місто. Військовий також розповів про спроби РФ наступати в цьому районі.

"З кінця весни РФ кинула на цей напрямок величезні сили для захоплення двох сіл – Торського і Зарічного. Вони своєму командуванню вже чотири рази доповідали про захоплення цих сіл. Однак реально жодного контролю не було. Оборона цих населених пунктів триває й надалі. Ворог не контролює ці села, але й не можна сказати, що ми їх повністю контролюємо. Адже такого поняття, як лінія бойового зіткнення, зараз взагалі немає", – каже Ящишин.

Він зазначив, що після невдалих спроб захопити ці населені пункти та оточити Ямпіль, РФ спробувала атакувати південніше. За словами військового, для цього росіяни відправили на цей напрямок ще більші сили:

"Як наочний приклад – в жовтні наш батальйон БПЛА опинився на першому місці серед всіх підрозділів за кількістю знищеної живої сили ворога. Тобто можете уявити, скільки ми їх знищили на цій території".

Він додав, що росіяни на цьому напрямку також активно використовують безпілотники різних типів – від розвідувальних до ударних.

"Це як FPV, дрони-ждуни, так і великі крила. Розвідувальні, ударні, величезна кількість "Молній". Є й найновітніше обладнання, як от крило "Князь Вещий Олег". Для розуміння, на початку листопада у нас був невеликий ювілей – силами нашої бригади був знищений десятитисячний російський дрон", – зазначив Ящинин.

Ситуація в районі Лиману: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що РФ намагається тиснути в районі Лиману по всій сірій зоні. Зазначається, що хоч Силам оборони і вдалося зупинити спроби РФ швидко зайти до міста, однак перевага противника у кількості та постійний тиск можуть змінити ситуацію будь-якої миті.

За словами військового з позивним "Алекс", РФ намагається обійти Лиман через Ямпіль та Дробишеве. Він зазначив, що росіяни в районі Дробишевого мають періодичні успіхи та намагаються проштовхнути своїх солдатів до Сіверського Донця, щоб відрізати угруповання українських захисників за річкою.

