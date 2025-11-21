У столиці бестселером в сегменті вживаних електромобілів став Tesla Model Y.

Впродовж жовтня український автопарк поповнили майже 10,5 тис. електрокарів. Про це повідомляє пресслужба "Укравтопрому".

Зазначається, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.UNYX.

Водночас мешканці Львівщини та Одеської області частіше обирали BYD Song Plus.

Крім того, бестселером в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів в Києві, а також Київській та Дніпропетровській області став Tesla Model Y. При цьому у Львівській та Одеській області - Tesla Model 3.

Загалом найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 1635 одиниць (з них 92% вживані);

місто Київ – 1252 (52% вживані);

Київська обл. – 850 (65% вживані);

Дніпропетровська обл. – 847 (71% вживані);

Одеська обл. – 573 (70% вживані).

Як писав УНІАН, минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали столиця та Київщина, а також Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Тоді бестселером місяця на ринку нових авто столиці став кросовер Toyota RAV-4.

У жовтні українці придбали понад 3,1 тис. легкових авто, що були ввезені з Китаю. Це у 2,6 раза більше, у порівнянні з жовтнем минулого року.

