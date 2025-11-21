Як зазначили у Міненерго, на пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

В ніч на 21 листопада ворог вчергове вдарив по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє Міністерство енергетики.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи", - зазначається у повідомленні.

Як додали в "Укренерго", через складні погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів на Миколаївщині.

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що 21 листопада у всіх регіонах України побутовим споживачам будуть почергово відключати світло. Промисловість та бізнес, у свою чергу, мають, також мають знизити споживання електроенергії, оскільки діють графіки обмеження потужності.

За даними "Укренерго", графіки погодинних відключень діють обсягом від 2 до 4 черг споживачів.

Атаки РФ на енергетику

З настанням осені РФ активізувала атаки на енергосистему України. Зокрема, у ніч на 19 листопада Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. За даними Міненерго, ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Через складну ситуацію в енергетиці компанія ДТЕК кілька разів оновлювала графіки відключень світла на середу, 19 листопада, для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

Як пояснив у коментарі УНІАН, енергетичний експерт Геннадій Рябцев, часті зміни графіків 19 листопада пов’язані з використанням резервних ліній живлення, які не подужали зростання споживання електрики.

