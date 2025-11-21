Президент Зеленський висловив підтримку ініціативам Вашингтона, але в Києві говорять про "плутанину" і неузгодженість пунктів мирного плану Трампа.

Офіційний Київ підтримує "конструктивну" та "чесну" реалізацію мирного врегулювання в російсько-українській війні, однак деталі "плану Трампа" викликають розбіжності, пише The New York Times.

За словами джерела NYT в українському уряді, під час візиту до Вашингтона, представників Києва запевняли - перш ніж розвивати "потепління стосунків" з РФ та ширші питання співробітництва, адміністрація Білого дому прагнутиме врегулювання ситуації з російською війною в Україні.



Ще один український чиновник у коментарі повідомив, що адміністрація Трампа проінформувала Київ про переговори за 28-пунктним планом, однак не запросила думки Києва. Водночас співрозмовник видання сказав, що український уряд заперечує проти умов пропозиції.



У коментарі The New York Times неназваний чиновник із Києва наголосив:

Зеленський висловив підтримку дипломатії, але не підтримав конкретні пункти плану."

Високопоставлені європейські лідери відреагували на деякі аспекти мирного плану Трампа з явним несхваленням. Головний дипломат ЄС Кая Каллас, заявила, що європейці не чули про будь-які поступки з боку Росії в американському плані з 28 пунктів.

Водночас, глава МЗС Нідерландів Давид ван Вел зазначив, що будь-яке врегулювання стосується української території, оскільки йдеться про суверенітет України:

Тому без підтримки України ви не отримаєте підтримки європейців."

Мирний план для України: зміст і можливі зміни

Раніше низка міжнародних ЗМІ опублікували 28 пунктів мирного плану США для України, згідно з яким, лінії контролю в Херсоні та Запоріжжі будуть заморожені, а Росія претендує на контроль над усією Донецькою областю України.

Також повідомлялося, що США намагатимуться тиснути на Україну, щоб Київ підписав умови "мирного плану" до 27 листопада, а після цього угоду хочуть передати на "затвердження" Москві. При цьому завершити процес Вашингтон планує до початку грудня.

У Кремлі зробили нову заяву про переговори щодо "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Дмитро Пєсков заявив, що "Москві поки не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану Трампа".

Тим часом Україна внесла суттєві зміни до одного з 28 пунктів проєкту "мирного плану", який публікують у ЗМІ.

