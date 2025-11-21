Продати долар можна в середньому за курсом 41,90 грн, євро – 48,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 21 листопада, зріс на 6 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

За даними Мінфіну, середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 48,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,05 грн/євро, а курс продажу – 48,85 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю складає 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 22 копійки.

Станом на кінець 2025 року долар може зрости до рівня у 43-43,5 гривень. В цілому грудень обіцяє бути місяцем жвавої активності на валютному ринку України, розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, це пов’язано не лише зі святковим сезоном, коли громадяни готуються до купівлі подарунків та відпочинку, а й із невизначеністю у сфері енергетики та війни.

