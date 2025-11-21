За його словами, в Європейській комісії переконані в успішному завершенні перемовин.

Україна може успішно завершити перемовний процес про умови членства в Європейському Союзі у 2028 році. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, присвяченого обговоренню Звіту Європейської Комісії про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

За його словами, звіт дуже хороший, і на цій оптимістичній ноті треба максимально концентруватися.

"Ми - в групі країн, щодо яких Європейська комісія впевнена, що завершення переговорів можливе, успішне. 2028 рік - рік завершення переговорів, тобто завершення переговорів щодо угоди про умови вступу України до Європейського Союзу. Для того, щоб це зробити, ми повинні за наступні 24 місяці фактично всю законодавчу інституційну роботу проробити. Це дуже багато заходів", - сказав Качка.

Він також підкреслив, що для того, щоб вступити в будь-яку організацію, ми маємо відповідати вимогам на 100%.

"Хіба що є якісь непереборні обставини, які дозволяють про винятки говорити", - додав урядовець.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу, проте, найімовірніше, це станеться на початку наступного десятиліття.

Також політик сказав, що Україні потрібно розв'язати проблеми з корупцією, інакше вона не стане членом ЄС. За його словами, блок вимагає чесності та дотримання всіх необхідних процедур.

Голова МЗС Польщі також заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи витримає ще три роки війни проти України. За його словами, Києву мають допомогти, зокрема, кошти, отримані від заморожених російських активів.

