Новий "мирний план" для України авторства Віткоффа став ударом для європейців, які думали, що Трамп нарешті зрозумів, що Путіну не можна довіряти.

Влада Євросоюзу заявила команді президента США Дональда Трампа, що її новий "мирний план" щодо України з 28 пунктів приречений на провал без підтримки як Києва, так і європейських урядів.

Про це заявила головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас, пише Politico. "Для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною і Європою. Тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - заявив Каллас.

Видання зазначило, що новий план викликав тривогу у європейців, оскільки вони були повністю відсторонені від його розробки, і головним чином тому, що, він являє собою не більше ніж список побажань російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з умовами плану, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на Донбасі, скоротити вдвічі свою армію і відмовитися від частини озброєнь.

Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив європейським колегам на закритій зустрічі в Брюсселі, що РФ продиктувала умови нового плану.

"Суть у тому, що будь-який мирний план нездійсненний, якщо він заснований на умиротворенні агресора. Це може лише призвести до нової війни в Україні та в усій Європі", - переказало джерело слова українського міністра.

Як сприйняли переговори в Європі та Україні

Видання зазначило, що новина про те, що офіційні особи США на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом вели переговори з представниками РФ щодо України, була негативно сприйнята європейською та українською владою.

"Не в останню чергу тому, що запропоновані умови - знову - найімовірніше, будуть значною мірою вигідні для Росії", - пояснило видання.

Каллас зазначила, що жоден європейський міністр не брав участі в розробці плану Віткоффа, зазначивши, що "ми не чули про жодні поступки з боку росіян".

Чому Європа здивована

Журналісти написали, що ще зовсім недавно здавалося, що Трамп нарешті визнав, що Путіну не можна довіряти. Оголошуючи про санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Трамп сказав: "Кожного разу, коли я говорю з Володимиром, у мене відбуваються хороші переговори, але потім вони ні до чого не приводять".

А тепер новоявлений план США фактично являє собою виконання ключових вимог Путіна: передача Донбасу Росії і скорочення чисельності ЗСУ.

Офіційні особи і дипломати на умовах анонімності висловили розчарування у зв'язку з поверненням американців до нав'язування Україні "невигідної угоди".

Це список бажань Путіна

Високопоставлений європейський чиновник, знайомий із новим планом із 28 пунктів, заявив, що це всього лише список "пунктів, щоб задовольнити Путіна", і що це дуже поганий план. "Але сигнали говорять про те, що українці повинні прийняти його. Але Київ ясно дає зрозуміти, що тиск на Україну непотрібний і нікому не допоможе", - сказав високопоставлений чиновник.

Інший високопоставлений європейський чиновник заявив, що час для нового плану Білого дому особливо невдалий з огляду на те, що український президент Володимир Зеленський "уже перебуває у скрутному становищі через військові успіхи РФ і внутрішні потрясіння, спричинені корупційним скандалом".

Чому незадоволені європейці

Видання зазначило, що європейці зіткнулися зі ще однією суворою реальністю: їхні спроби купити собі місце за столом переговорів, погодившись оплатити нову військову допомогу Україні, не увінчалися успіхом.

"Чому у європейців так мало можливостей для участі, коли ми зараз оплачуємо всю суму допомоги?", - обурився один з європейських високопоставлених чиновників.

Реакція України

У заяві, зробленій після отримання повного тексту плану, адміністрація Зеленського утрималася від прямого його відхилення. Однак у ній містилося припущення, що Україна не згодна з тим, що план у його нинішньому вигляді забезпечить "справедливий" мир.

"Президент України виклав основоположні принципи, важливі для нашого народу... Сторони домовилися працювати над положеннями плану таким чином, щоб забезпечити справедливе припинення війни", - йшлося в заяві.

Що робитиме Європа

Один із німецьких чиновників заявив, що канцлер Фрідріх Мерц "дуже інтенсивно" працює над координацією європейської відповіді, що дасть змогу йти мирному плану в правильному для України напрямку. Новий план Трампа - черговий приклад його класичної стратегії: тиск на всіх одночасно, додав чиновник.

Він нагадав, що санкції США проти російських нафтових компаній незабаром наберуть чинності, до того ж Трамп ясно дав зрозуміти, що підтримує новий законопроєкт Сенату, який відкриває шлях до більш жорстких санкцій проти РФ.

"Останніми днями ми також спостерігаємо збільшення кількості американських військових консультацій Україні. Тож це класична американська подвійна стратегія тиску на всі сторони. Тепер Європі необхідно впливати, координуючи свої зусилля", - констатував чиновник.

"Мирний план" США і РФ щодо України

Нова ініціатива з'явилася кілька днів тому і дуже здивувала українську та європейську владу. Так званий мирний план розроблявся під чуйним керівництвом Стіва Віткоффа, який так і не зміг домогтися помітних результатів у переговорах про закінчення війни в Україні. А асистував йому один із представників Кремля.

До сьогоднішнього дня цей план не отримав позитивних відгуків ні в кого. А Міністерство закордонних справ Великої Британії і зовсім натякнуло, що в плані немає жодної потреби, оскільки РФ може закінчити війну хоч завтра, просто вивівши свої війська з України.

