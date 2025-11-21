Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років.

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні вперше включає гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту", пише Axios.

Як зазначає видання, у плані з 28 пунктів, презентованому Зеленському в четвер міністром армії США Деном Дрісколлом, просто йдеться про те, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки". Однак поряд із цим США представили українцям ще один проєкт угоди.

Гарантії безпеки - деталі

"У ньому йдеться про те, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" Росії на Україну "розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства", - йдеться у статті.

У разі нападу президент Сполучених Штатів, після негайних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначить заходи, необхідні для відновлення безпеки:

"Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення".

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США контролюватиме її дотримання.

При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО і Росії.

Чиновник Білого дому заявив, що Росію поінформували про проєкт, але незрозуміло, чи знадобиться в кінцевому підсумку підпис президента Володимира Путіна.

Також наголошується, що представник Трампа Стів Віткофф минулими вихідними обговорив пропоновані гарантії безпеки з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим, а в четвер документ передали Зеленському в письмовому вигляді.

Водночас план може викликати негативну реакцію Трампа з боку його союзників за програмою "Америка насамперед", оскільки фактично зобов'яже американські військові захищати Україну в разі нової війни, вказує Axios.

Мирний план США для України - інші новини

Раніше у ЗМІ опублікували всі 28 пунктів мирного плану США для України. Зокрема, згідно з ним, Росія візьме під свій контроль увесь Донбас, тоді як лінії контролю в Херсоні та Запоріжжі здебільшого будуть заморожені.

На території України не буде жодних військ НАТО, а чисельність українських збройних сил буде обмежена 600 000 осіб.

Також ЗМІ писали, що в Америці вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", тобто 27 листопада. Уже наприкінці місяця Штати хочуть представити угоду Москві і завершити весь процес до початку грудня.

