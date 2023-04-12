За його словами, відео звірячої страти військового варто переглянути кожному, хто пропонує домовлятися про мир з Росією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на відео звірячого обезголовлення живого українського воїна. Він заявив, що країна-людоїд Росія не може належати до сучасної цивілізації.

"Країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації. Не може мати партнерських стосунків із кимось. Не може мати право дипломатичного голосу. Не може купляти собі нерухомість в інших країнах. І точно не може головувати в Раді Безпеки ООН. Бо Росія – безумовна країна-людоїд, яка до того ж цим бравує. Залишатися сьогодні, після оприлюднення реальних дій РФ в Україні, нейтральним – це заздалегідь програшна позиція, бо не можна шукати безпеки в пащі людожера", - написав Подоляк у Telegram.

Радник голови ОП наголосив, що демонстративні страти, катування, вбивства та ґвалтування - це і є "русская душа" і "русский мир".

Відео дня

"У нас взагалі немає варіантів "домовитися" (хай усі потенційні "миротворці" з інших країн уважно подивляться це відео, а потім іще раз і ще раз). Будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. Росію треба ізолювати на тривалий "гуманітарний карантин" від решти світу. Із суттєвими обмеженнями", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що жодні дії РФ не деморалізують українців, бо у нас нема іншого шляху, окрім як дійти до перемоги. Ці показові страти - "лише стимул працювати інтенсивніше, донатити більше та стати адвокатом України в парламенті чи за трибуною в кожному куточку планети".

Обезголовлення українського воїна

Ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Воїн був живим, коли один з окупантів почав це робити.

Звірячу страту воїна прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, як і чому у мережу "злили" жорстоке відео обезголовлення живого українського воїна. На думку експертів, виконавці страти можуть вже бути мертвими. Їхні воєнні злочини знімають на відео, щоб пов'язати окупантів "злочином і кров'ю".

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