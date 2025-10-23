РФ завдає рекордних атак: в 7 ДШВ розповіли про ситуацію в Покровську

Тактичною метою РФ є зруйнувати українську логістику.

Російські окупанти знищують Покровську агломерацію авіабомбами. Лише протягом 22 жовтня загарбники завдали рекордні 39 ударів, скинувши 156 керованих авіабомб у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

Про це повідомили у пресслужбі корпусу.

"Це – найвищий показник авіаударів у нашій смузі оборони з липня 2025 року. Ворог скинув КАБи переважно по півночі Покровська, району населеного пункту Гришине та Мирноград, а також – в районі лінії розмежування біля села Лисівка. Загалом з початку жовтня ворог атакував Покровську агломерацію тактичною авіацією 215 разів, скинувши 860 КАБів по 250 кг кожна", – розповіли в 7 ДШВ.

Там додали, що тактична мета цих атак – знищення логістики Сил оборони України. А стратегічна ціль окупантів, використовуючи спроби зайти до міста, тиснути з флангів та збільшивши кількість відкритих штурмів зламати оборону Покровська.

"У смузі 7 корпусу ШР ДШВ ведеться постійна робота над безпекою логістики та ротації наших військових. До постачання боєприпасів, запасів їжі, медикаментів залучаються повітряні та наземні дрони", – зазначили у 7 ДШВ.

Раніше про успіхи РФ на Дніпропетровщини та в Запорізькій області повідомили аналітики DeepState. Зокрема росіяни просунулися біля населених пунктів Вербове і Степове на Дніпропетровщині. Також загарбники мали успіхи біля села Новогригорівка Запорізької області.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що РФ намагається зробити видимість чисельної переваги над Силами оборони на Лиманському напрямку. Зазначається, що командування окупантів змушує росіян підіймати прапори в пропагандистських цілях.

