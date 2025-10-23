Російська піхота уникає прямого зіткнення із ЗСУ.

Росіяни на Лиманському напрямку піднімають прапори для створення видимості чисельної переваги над українськими збройними силами, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, аналітики зазначають, що російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Представник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російська піхота уникає прямого зіткнення із ЗСУ і ховається в підвалах і бліндажах, чекаючи підкріплення для подальших атак.

При цьому, за його словами, російське військове командування доручає військовослужбовцям піднімати прапори в пропагандистських цілях і для створення видимості чисельної переваги українських сил.

Крім того, російське військове командування нещодавно перекинуло кілька невказаних елітних підрозділів безпілотних літальних апаратів (імовірно, з Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон") на Лиманський напрямок для придушення українських наземних ліній зв'язку.

Раніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку. При цьому в полон здалися кілька десятків російських військових.

Водночас військовий експерт Денис Попович зазначав, що російські окупанти не полишили намірів оточити Покровськ, відрізавши українські вузли постачання, і ситуація на цьому напрямку погіршуватиметься.

