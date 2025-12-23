На Покровському напрямку окупанти атакують дрібними піхотними штурмовими групами, що свідчить про наявність у росіян величезних запасів живої сили в дальніх тилах.
Про це в етері Еспресо сказав майор, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Володимир Назаренко.
"Що стосується тактики дій росіян, то в більшості випадків, незважаючи на зміну погоди, це дрібні піхотні штурмові групи, які мають різну кваліфікацію та рівень підготовки. Це можуть бути нашвидкуруч зібрані, закуплені, набрані солдати", - розповів про ситуацію Назаренко.
Майор деталізував, що росіяни відправляють в хаотичні атаки дрібні штурмові групи - по два, три, чотири солдати - ледве не натоптаними стежками вздовж визначених посадок, населених пунктів, сіл і лісів.
Він зазначив, що може бути одне бойове зіткнення за одну посадку, а може протягом дня відбуватися кілька таких зіткнень, коли одна група окупантів йде - її знищують, потім друга, третя.
"Так ворог діє постійно і це свідчить про те, що, на жаль, у противника є дуже велика кількість резервів у живій силі. Вони накопичили в дальніх тилах величезну кількість підготовлених і непідготовлених найманців, яких можуть оперативно збирати, перекидати, накопичувати і таким чином здійснювати штурмові дії", - пояснив Назаренко.
Ситуація на Покровському напрямку
20 грудня заступник командира 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Володимир Назаренко повідомляв, що на Покровському напрямку росіяни мають в десятки разів більше втрат, що говорить про ефективність застосування зброї, яка є в Сил оборони.
Раніше аналітики Інституту з вивчення війни повідомляли, що Росія зможе захопити Покровськ та оточити Мирноград до кінця року. При цьому вони зазначали, що втрата Покровська не призведе до негайного обвалу української оборони на Донбасі.