ЗСУ втрутилися у святковий концерт окупантів в одному із сіл Донецької області.

Полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував кадри з наслідками удару українських військових по концертній залі у селі Кумачове Донецької області. 19 листопада там зібралия російські морпіхи на концерт з нагородженням, але його перервав "приліт".

Як повідомив "Штефан" у Facebook, на кадрах будівля, у якій було ліквідовано окупантів із 810 окремої бригади морської піхоти.

"Місце концерту Кобзона", - прокоментував офіцер.

На відео видно, що "приліт" був високоточним. Ракета чітко вдарила по концертній залі, у якій зібралися морпіхи.

Удар по окупантах 810 бригади РФ

Як стало відомо, Збройні сили України завдали удару по скупченню російських військових зі 810-ї бригади морської піхоти.

За даними військового "Мадяра", удар стався 19 листопада у момент нагородження окупантів. Росіяни ретельно приховували це місце, воно було замасковане. Командування бригади запізнилося на декілька годин, однак "відплата була терплячою".

Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ (Страткомі ЗСУ) офіційно підтвердили успішне ураження скупчення окупантів 810-ї бригади морської піхоти в Донецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: