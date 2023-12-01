Також опитані вважають, що ситуація з енергопостачанням цієї зими буде кращою порівняно з минулим роком, або ж буде такою самою.

Взимку українці очікують покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані на сайті організації. Зазначається, що в рамках 25-ї хвилі національного опитування "Україна в умовах війни" Соцгрупою "Рейтинг" було проведено окреме дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024.

Так, на думку половини опитаних, ситуація загалом в Україні цієї зими залишиться незмінною (51%). Ще 25% очікують взимку на покращення, а 21% - погіршення. Позитивніші прогнози стосовно ситуації загалом переважають серед жителів центральних регіонів, старших людей та бідних.

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"Українці очікують взимку покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці. Очікування стосовно ситуації на фронті є найбільш оптимістичними: у покращення вірять 46%. За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% - не чекають жодних змін", - показали результати опитування.

Водночас сфера енергетики оцінюється як така, що покращиться (17%) або залишиться без змін (43%).

Соціологи зауважують, що молодь віком 18-35 є порівняно більш критичною в оцінці ситуації на фронті: у її покращення вірить 38%, тоді як серед старших людей віком 51+ у позитивний розвиток подій вірить 52%.

"Найбільше на погіршення ситуації в економіці очікують кияни (49%). Загалом чим молодші та забезпеченіші респонденти, тим вища серед них частка людей з негативними очікуваннями стосовно економіки", - йдеться у повідомленні.

Порівняльні оцінки потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими є позитивними: опитані вважають, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком (41%), або ж буде такою ж як минулого року (49%).

Автори дослідження також повідомили, що майже 75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Серед найбільш популярних заходів підготовки були:

придбання ліхтариків та батарейок;

підготовка запасів їжі;

купівля акумуляторів та генераторів;

підготовка запасів питної води.

Кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних. Водночас найінтенсивніше готувалися до проблем з енергопостачанням мешканці Києва.

Атаки РФ на інфраструктуру

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що російські окупанти нічною атакою дронів 25 листопада пошкодили магістральні лінії електропередачі навколо Києва, через що існували ризики впровадження обмежень електропостачання. Водночас енергетикам вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень.

Як зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, в Україні за умови зниження температури до мінус 8 і нижче можливі відключення елекроенергії на 2-3 години. Цього можна уникнути, якщо українці будуть її споживати ощадливо.

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