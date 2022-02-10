Екс-лідер "Правого сектору", вважає "клоунами" тих, хто говорить про неспроможність українських військових захистити Батьківщину.

Екс-лідер "Правого сектора" та неофіційний радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош оцінив готовність України до повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що нині ми готові до наступу ворога краще, ніж півроку тому.

Про це Ярош розповів в інтерв'ю для програми "Перші особи" на "24 каналі".

Так, він поділився думками про те, чи буде РФ влаштовувати повномасштабне вторгнення в Україну. На тлі інформації про продовження стягування військ Росії та Білорусі до наших кордонів, це питання турбує багатьох.

"Не знаю. На мій погляд, в даній ситуації треба користуватися старим римським гаслом: хочеш мира - готуйся до війни. Все має бути направлено саме на це. Тобто не панікувати, не боятися, а готуватися до битви. Попруть - ну будем їх вбивати. Не попруть - не будем вбивати, все дуже просто", - розповів Ярош.

Екс-лідер "Правого сектору також оцінив готовність ЗСУ до війни з РФ. Ведуча програми нагадала Ярошу про слова українофоба та російського депутата Володимира Жириновського про те, що російські війська нібито можуть знищити усіх українських захисників за 30 хвилин. Також вона пригадала заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що війна з Україною може закінчитися усього за 3-4 дні. Відповідь Яроша була жорстка:

"Насправді те, що виголошують клоуни, коментувати зазвичай не приходиться. Жириновський, Лукашенко - це реально клоуни, які ніколи не бачили, що таке війна... ".

За словами Яроша, слухати людей, які нічого не розуміють у війні, не варто.

"Українські збройні сили на цей момент готові дуже непогано. Набагато краще, ніж ми були готові навіть пів року тому. І тут багато чого залежить від тих призначень, які відбулися влітку цього року", - додав він.

Читайте такожОпубліковано мапу "блокади" портів України на час навчань РФ у Чорному морі з 13 лютогоНа думку Яроша, під час можливого вторгнення головне, щоб до цього було готове суспільство та політичне керівництво. Якщо така готовність буде, якщо буде єдність суспільства і не буде дестабілізуючих факторів, які можуть розхитати цю єдність, то Україна буде здатна відбити будь-який наступ, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ярош сказав, яке страшне рішення ухвалив Путін щодо України.

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