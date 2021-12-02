У ЗСУ скасували інститут радників на громадських засадах.

Збройні сили України спростували призначення колишнього народного депутата, екс-голови "Правого сектора" Дмитра Яроша на посаду радника Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У Збройних силах України зазначили, що інститут радників на громадських засадах скасований наказом самого Залужного. Про це йдеться у відповіді ВСУ на інформаційний запит УНН.

Читайте також"Мізків немає": пропагандисти Кремля забили тривогу через нову посаду екс-лідера "Правого сектора" Яроша (відео)"20 листопада під час зустрічі з експертами та волонтерами, що підтримують Збройні Сили України, головнокомандувач ЗСУ своїм наказом скасував у Збройних силах України такий інститут, як радники на громадських засадах", - йдеться у письмі.

Ця ж інформація розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України та офіційному веб-порталі Збройних сил України.

У ЗСУ повідомили, що тепер замість інституту радників будуть створені громадські експертні групи, формування яких триває.

Нагадаємо, 2 листопада екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош повідомляв у соціальних мережах про своє призначення радником Головнокомандувача Збройних Сил України і опублікував фото свого нового посвідчення.

За його словами, він знайомий з генерал-лейтенантом Залужним багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію по цій посаді. Ярош зазначив, що у нього є конкретні проекти, на які у Залужного вже є "певні плани".

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Автор: Екатерина Малюга