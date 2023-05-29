Окупанти атакують відвойовані позиції на цьому напрямку, задіюючи дрони.

До лікарні міста Дніпра з Бахмутського напрямку евакуювали тяжко поранених війскових, яких витягли з-під ворожих обстрілів побратими.

Зокрема, медики намагаються зробити все можливе, щоб "підлатати" 42-річного Миколу, який захищав місто-фортецю. В нього є тяжкі травми: вибухом відірвало частину стопи, також зламана лопатка, є поранення на стегнах, йдеться в сюжеті ТСН.

"Якщо збережуться тканини, то пункція стопи не дуже постраждає, й він буде ходити на своїх ногах", - розповів лікар Миколи.

Військовий отримав поранення в окопі, підірвавшись на ворожій міні. За його словами, наразі з обох сторін йде надщільний вогонь біля Бахмуту.

"Достатньо щільний, словами не передати. З обох сторін працює артилерія. Вони вийшли на наші старі позиції, ми знаємо як працювати, куди ховатися. Вони з дронів відслідковують нас в околицях Бахмута, ми ще його (місто) тримаємо", - зазначив боєць ЗСУ.

Микола розповів, що завдячує порятунку життя своєму командиру, який пішов на сильний ризик через нього: "Було далеко, командиром моїм було прийнято рішення, що він під'їде туди, куди не мав під'їжджати машиною. При цьому не стихав вогонь", - розповів він.

Першу допомогу йому надали в польовому шпиталі, вже за пів доби після поранення Миколу доправили до лікарні Дніпра.

Медики кажуть, що до них регулярно евакують військових зі складними травмами від вибухів, проте у бійців з передової, переважно, спостерігаються найтяжчі випадки.

Оборона Бахмута - оперативна ситуація

Нагадаємо, що станом на ранок 29 травня інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку істотно зменшилася. Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр. За її словами, ворог здійснює ротацію військ. Проте окупантам суттєво заважають обстріли ЗСУ. Наразі наша армія все ще контролює район "Літак".

Також зранку в Генштабі ЗСУ повідомили, що змінили географію своїх атак та почали активніше діяти на Вугледарському напрямку.

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