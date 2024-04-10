Є сполучення Балтійського моря територією Російської Федерації до Азово-Чорноморського регіону.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли, чи дійсно РФ має можливість перекинути свої військові кораблі з Балтики до Чорного моря.

Зокрема, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу відповів на питання, яке стосувалося ракетоносія російського "Сєрпухов", який на початку квітня був пошкоджений під час перебування на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області РФ. Журналістів цікавило, чи дійсно противник планував цей ракетний катер вивести у Чорне море.

"Суто технічно це можливо внутрішніми водами - є сполучення з Балтикою територією так званої Російської Федерації до Азово-Чорноморського регіону. Можливо, хоч й досить складно. Тому що є деякі обмеження (технічні – УНІАН). Наприклад, для такого класу кораблів навіть довелось би частково розбирати надбудову. Але ми вважаємо, що ця інформація (про перекидання "Сєрпухова" у Чорне море – УНІАН) більш аналітична", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що у ВМС України не можуть зараз підтвердити подібні плани ворога. Ба більш, на його думку, у росіян немає ніякої військової доцільності у такій операції. Речник додав, що російські окупанти подібний клас кораблів іншого проєкту – "Каракурт" – вже планували для функціонування у Чорному морі й до цього в агресора було 5 таких одиниць. Побудовані вони на тому самому заводі, у Татарстані, що й кораблі такі як "Сєрпухов" (проєкт "Буян").

"Насправді, вони (росіяни – УНІАН) зараз не можуть забезпечити використання вже наявних одиниць... Вони не можуть пройти у Чорному морі відповідні випробування через те, що росіяни вимушені їх ховати у Новоросійську… Тому перекидати ще одну одиницю, для якої немає навіть причального фронту, недоцільно", - вважає Плетенчук.

Пожежа на борту "Сєрпухова"

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України розповіли, що 7 квітня в Росії вигорів ракетний корабель "Сєрпухов". Це сталося на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області. Корабель внаслідок пожежі виведено з ладу всередині ракетоносія повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації.

Зазначалось, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

"Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 Буян-М, спущене на воду 2015 року.

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