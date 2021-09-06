Прапор прибув до Авдіївки з Києва, де він побував на Марші захисників.

Українські волонтери та військові запустили над окупованим бойовиками та російською армією Донбасом гігантський синьо-жовтий прапор.

Фотографії та відео цієї події були опубліковані у соцмережах.

Патріоти запустили прапор, прикріпивши його до повітряних куль. В Авдіївку його привезли з Києва, де він побував на Марші захисників. А в столицю прапор доставили з Краматорська.

Читайте такожНад Кримом з'явився український прапор (фото)"Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям: "Перемогли фашистів,переможемо й рашистів!" Слава Україні!"- пише автор.

Коментатори сприйняли цю новину з трепетом:" аж сльози на очах"," пишаюся, що і моє ім'я там є","дуже приємно бачити цього красеня".

Нагадаємо, раніше цього року до Дня Державного Прапора України, 23 серпня, біля храму Василя Блаженного в небо теж за допомогою повітряних куль запустили синьо-жовтий прапор.

Автор: Станислав Кожемякин