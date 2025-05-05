Про наслідки нальоту поки не повідомляли.

У ніч на понеділок, 5 травня, українські міста та селища знову атакують російські дрони-камікадзе типу "Shahed".

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Оновлено о 01:50: Нова група "шахедів" з Чорного моря летить на південь Одещини, повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено о 01:00: У Конотопі на Сумщині чули близько п'яти вибухів, передає Суспільне.

Оновлено о 00:55: Нова група ударних безпілотних літальних апаратів летить на Харківщину з Бєлгородської області. Ще одна група дронів залітає з півдня на Донеччину та Запорізьку область.

Ще кілька груп є на заході та півдні Сумщини, півночі Харківщини та сході Полтавщини.

Оновлено о 00:20: За даними військових, наразі кілька груп БПЛА фіксують на заході та півдні Сумщини, півночі Харківщини та заході Донеччини.

О 23:24 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило в Telegram, що з Бєлгородської області на південь Сумщини летить група російських ударних дронів.

Дронові атаки на Україну

Як відомо, під час переговорів про припинення війни Російська Федерація лише посилила атаки "шахедів", масовано запускаючи безпілотники по українських містах.

Останнім часом від таких бомбардувань найчастіше потерпали Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг. Після цих нальотів у містах починалися серйозні пожежі, також повідомлялося про велику кількість постраждалих та руйнувань.

Крім того, після однієї з атак БПЛА у Києві вибухнули "відстрочені" касетні боєприпаси, внаслідок цього постраждала щонайменше одна людина.

Місцева влада повідомила, що ці боєприпаси могли скинути російські дрони-камікадзе, які вночі літали над столицею.

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