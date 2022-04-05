Знищений безпілотник здійснював повітряну розвідку.

На Донеччині прикордонники Краматорського загону збили ворожий безпілотник.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Прикордонники збили його зі стрілецької зброї. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку", - йдеться в дописі.

Як повідомляв УНІАН, українські військові з 95 бригади 5 квітня вранці під Ізюмом Харківської області збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою "Стугна". Також в результаті влучання ліквідовані два російських льотчики.

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