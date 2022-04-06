Він закликав їх завантажувати VPN.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян і закликав їх шукати правдиву інформацію про війну.

Звернення опубліковано в Twitter.

У ньому він показує кадри звірств російських окупантів під Києвом.

"Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та інших місцях України, жахнули світ... Звіти настільки шокують, настільки втомливі, що не дивно, що ваш уряд прагне приховати їх від вас... Ваш президент знає, що якщо б ви могли бачити, що відбувається, ви не підтримали б його війну", - говорить Джонсон.

Прем'єр закликав росіян завантажувати віртуальні приватні мережі (VPN), щоб мати доступ до правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.

"І коли ви знайдете правду, поділіться нею. Винні будуть притягнуті до відповідальності. І історія запам'ятає, хто дивився в інший бік. Вашого президента звинувачують у скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені", – додав Джонсон.

Раніше повідомлялося, що російський окупант з Владивостока, який вбивав українців у Бучі, погрожує повернутися в Україну і продовжити творити звірства.

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