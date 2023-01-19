Гарант України виступив під час виставки Russian War Crimes в Давосі, тематика якої присвячена воєнним злочинам РФ. Він закликав партнерів покарати "зло" в особі Росії, адже без цього цей історичний урок буде не засвоєний й терор повториться.

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів України допомогти країні притягнути росіян до відповідальності за кожен спалене українське місто і село, за кожне загублене життя, за всі ті втрати, які приніс терор РФ на наші землі.

З відповідною промовою гарант України виступив під час виставки Russian War Crimes в Давосі. Її основною тематикою стала демонстрація жахів воєнних злочинів, які чинять окупанти та російський режим в Україні.

"Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами та мінами", - зазначив президент.

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Також Зеленський акцентував, що важливо врахувати цей історичний урок і більше ніколи не допустити подібних терористичних воєн. Однак це зробити неможливо, доки "зло" в особі Російської Федерації досі не покаране. Світ повинен повернути справедливість, закликав він.

"Ця терористична війна Росії проти України має стати останньою війною. Ніколи більше ніяка інша держава не повинна стати на такий шлях терору. Цього не забезпечить помста злочинцям. Саме тому потрібна справедливість", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Російський терор в Україні

14 січня українське суспільство шокувала нова трагедія. Під час чергового масового обстрілу України російська ракета Х-22 влучила в одну з багатоповерхівок в Дніпрі: в будинку жили близько 1,7 тисячі людей.

17 січня на місці завалів завершилися пошукові роботи. Тоді повідомили, що на місці події загинули 44 людини, з яких п'ятеро дітей. Також травмовано 79 осіб, з яких 16 дітей.

Вже станом на вечір 18 січня, кількість жертв збільшилася до 45. Ще 17 осіб вважаються зниклими.

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