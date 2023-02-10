Зокрема, російські блогери критикують Міноборони РФ та інших кремлівських чиновників за дрібну корупцію та некомпетентність.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує вербувати російських ув'язнених для війни, попри заяви про припинення. Водночас він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин продовжить набір ув'язнених у ПВК у більш обмеженій кількості.

Як зазначається, вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося. Про це свідчить статистика Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося. Експерти пояснили, що це пов'язано із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.

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Водночас відомий російський блогер, якого пов'язують із "Вагнером", закликав відправити у відставку міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлями військової форми. Автор Telegram-каналу "Сіра зона" стверджує, що Шойгу втратив довіру російського народу і виправити це можна лише звільненням.

"Це останній епізод у низці подій, які спонукали спільноти російських військових блогерів атакувати Міноборони Росії та високопоставлених кремлівських чиновників за дрібну корупцію та некомпетентність, що призводять до невдач на полі бою та погіршення якості життя російських солдатів", - пишуть аналітики.

ПВК "Вагнера": вербування ув'язнених та війна з Шойгу

Як повідомляв УНІАН, всього Пригожин відправив на фронт близько 40 тисяч "вагнерівців". Однак на тлі значних втрат у нього з'явилися проблеми з набором зеків. Розвідники кажуть, що вже в січні 2023 року масштаби вербування значно скоротилися порівняно з літом-осінню 2022 року.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповідав, що ЗСУ знищили 77% російських ув'язнених, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

Відомо, що між Пригожиним та Міністерством оборони РФ неодноразово виникали конфлікти. Голова ПВК звинувачує їх у тому, що вони намагаються "вкрасти перемоги" його найманців.

7 лютого у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з "вагнерівцями".

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