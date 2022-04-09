Поціновувач російського фашизму із Молдови хотів потрапити на територію нашої держави.

Липового" генерала РФ затримали на в’їзді в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Учора поціновувач російського фашизму хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі РФ, а також цілий архів, що свідчить про підтримку країни орків. А ще 49-річний молдованин полюбляє викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України", - зазначили в ДПСУ.

Затриманого передали поліції. За наругу над державними символами України йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Одесу, Житомир, Суми та Херсон. Українські війська давали гідну відсіч ворогові.

Наприкінці березня стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей й має проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі Збройних сил України вважають, що "відведенням" військ супротивник хоче створити помилкову ілюзію щодо відмови від задуму оточити Київ.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у зверненні, яке опубліковане 4 квітня у Facebook, що ворог відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

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