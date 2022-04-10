Прикордонники не уточнили напрямок, на якому це сталося.

За допомогою дрона прикордонників знищено два ворожі блокпости та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Дрон прикордонників знову допоміг артилеристам бити ворога. Як результат – знищено два ворожі блокпости та склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не перший результат успішної кооперації прикордонників і артилеристів. Водночас прикордонники не уточнили напрямок, на якому це сталося.

Декілька днів тому на Луганщині росіяни атакували українських прикордонників дронами-камікадзе, але, на щастя, ніхто не постраждав. Також в ДПСУ розповіли, як військовозобов’язані чоловіки тікають з України: у відомстві підкреслили ризики такого необачного рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: