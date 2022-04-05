Міжнародний кримінальний суд вже почав розслідування військових злочинів в Україні.

Кеннет Рот, глава Хьюман Райтс Вотч, заявив, що зображення масових поховань, що з'явилися в Бучі, "огидні", і попередив, що це "може бути відтворено в дуже великих масштабах".

Про це він повідомив у коментарі CNN.

"Те, що відбувається в Бучі та інших містах навколо Києва, може бути повторено в дуже великих масштабах. Повідомлення, яке ми намагаємося відправити в Кремль, полягає в тому, що ось докази цих звірств. Якщо ви хочете уникнути кримінальної відповідальності, керуйте своїми військами", - сказав Рот.

Міжнародний кримінальний суд вже почав розслідування військових злочинів в Україні, але Рот підкреслив, що "необхідно діяти якомога швидше", щоб звести до мінімуму кількість втрачених доказів.

"З точки зору військових злочинів... просто мати тіло недостатньо. Вам потрібно з'ясувати, чому ця людина померла? У деяких випадках ми отримуємо звіти про пов'язаних і страчених людей. Це явний військовий злочин. Але якщо хтось був убитий в перестрілці, потрібно дивитися уважніше. Деякі з них імовірно могли бути солдатами України або Росії. Так що вам дійсно потрібно провести розслідування", - додав він.

На питання, чи можна притягнути Путіна до особистої відповідальності за передбачувані військові злочини, Рот відповів: "В принципі, так".

"Необхідно довести, що він знав про ці злочини. Я підозрюю, що це можна довести, і що він не зробив кроків, щоб приборкати їх, зупинити їх", — продовжив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок назвавши звірства, імовірно вчинені російськими військами в Бучі, "військовим злочином" і закликав провести суд над президентом Росії Володимиром Путіним. Однак він не назвав ці вбивства "геноцидом".

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