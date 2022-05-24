Це по суті перенесена війна на рік-два-три, що не є можливим сценарієм розвитку подій для України, зазначив він.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке припинення вогню, без виводу російських військ з території України, безумовно призведе до затягування та заморожування конфлікту.

Про це Подоляк сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, чому від деяких міжнародних союзників України іноді лунають заяви про необхідність піти на якісь поступки.

"Світ все ще не до кінця зрозумів, що таке Російська Федерація в її сьогоднішньому вигляді, і тому є певні настрої, що давайте повернемося до довоєнної ситуації та налагодим бізнес та партнерство. Тому, що інші країни не хочуть втрачати можливість жити заможно", - сказав Подоляк.

Він додав, що саме тому у деяких міжнародних партнерів існують певні побоювання, що затягування конфлікту в Україні спричинить падіння рівня життя в цих країнах.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що ще однією причиною є російське лоббі, яке починає активно працювати на зовнішніх ринках та намагається довести, що Росія - це не дуже погана країна, яка все ж таки може мати місце за будь-яким столом переговорів.

"Тому, з’являються такі трошки панічні настрої. Саме тому з’являються такі закиди, давайте припинимо вогонь та почнемо про щось домовлятись. Для України це не є можливим сценарієм розвитку подій", - наголосив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що будь-яке припинення вогню, без виводу російських військ з території України, призведе до затягування та заморожування конфлікту.

"Це по суті перенесена війна на рік, на два, на три. Коли Російська Федерація закінчить роботу над помилками, накопичить собі ще ресурсів і почне з новою силою атакувати Україну", - сказав він.

Також він наголосив на ще одному, важливому моральному аспекті, який робить розмови про будь-які поступки Росії неприйнятними.

"Друга мотивація, безумовно аморально йти на будь-які поступки після того, що ми побачили в Київській області, в Маріуполі, на півдні та сході, та в інших містах України. Після цього говорити, що Росія веде якусь цивілізовану війну – це неможливо. Росія веде максимально варварські бойові дії і геноцидить саме українців за те, що вони є громадянами України", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, за словами Подоляка, будь-яка поступка Росії сьогодні – це не шлях до миру, а відкладена на декілька років війна.

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