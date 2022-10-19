Радник ОП зазначив, що цього їх будуть збивати звичайними засобами.

Проблема з масованими атаками іранських дронов-"мопедів" буде вирішена протягом двох тижнів.

Таку думку висловив радник ОП Олексій Арестович.

"Україна скоро отримає кілька сотень протидронних станцій, а до цього ми будемо просто збивати їх звичними засобами", - зазначив він.

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Допомога Ірану Росії у війні проти України: основна інформація

В середині серпня з'явилися відомості про покупку окупантами дронів-камікадзе "Шахед-136" з Ірану. Перші докази застосування цих безпілотників в Україні з'явилися 13 вересня. Однак офіційний Тегеран продовжує заперечувати угоду.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ в цілому придбала 2400 дронів-камікадзе у Ірану. Ці дані отримала українська розвідка.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Росія могла купити в Ірану дрони-камікадзе"Араш-2". У порівнянні з" Шахед-136 " вони володіють більш потужною боєголовкою і здатні пролетіти до 1700 кілометрів.

За даними The Washington Post, Іран збирається продати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfagha. Їх дальність стрільби становить 300 і 700 кілометрів відповідно.

Сьогодні, 18 жовтня, портал Reuters з посиланням на джерела передає, що Іран погодився відправити РФ більше безпілотників і балістичні ракети. Угоду уклали під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера до Москви.