Він зазначив, що для переходу у контрнаступ ЗСУ потрібні західні ППО та літаки-винищувачі, щоб придушити ворога у повітрі.

Для українських військових неможливо перейти у контрнаступ, поки ЗСУ не придушать російських окупантів у повітрі.

Таку думку висловив капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі телеканалу "Новий світ".

Він зазначив, що росіяни не розуміють, що війну, в принципі, програно, і вони не зможуть перемогти Україну. А керівництво РФ, яке не в змозі нічого зробити, перейшло до фази терору.

Табах зауважив, що, росіяни "починають просто кидати ракети, підривати, проводити диверсії, дезінформацію, тероризувати населення".

Військовий нагадав, що війна в Україні почалася з однієї причини, але сьогодні Кремль називає вже зовсім інші цілі.

"Росія зрозуміє, що вона не може завоювати Україну, вона не може її окупувати, не може знищити", – висловив переконання військовий США.

"Вони просто хочуть, щоб тут був хаос, щоб народ був незадоволений, щоб були біженці, щоб люди сварилися один з одним, щоб звинувачували владу, що вона не може їх захистити. Адже "фахівці" кажуть, що ППО є, навіть більше, ніж потрібно. А ракети падають, гинуть діти, населення", - зазначив Табах.

На його думку, росіяни не розуміють, що українців це лише гуртує і більше злить.

Крім цього, американський військовий зазначив, що Захід дуже повільно надає військову допомогу Україні.

"Німці начебто почали ворушитися. Сполучені Штати начебто почали ворушитися. Але це "ворушіння" вже триває чотири місяці", – зазначив Табах.

Капітан ВМС США також розкритикував повільні темпи надання лендлізу. А для того, щоб Україна змогла перейти в контрнаступ, їй необхідна достатня кількість ППО та військових літаків.

"У наступ неможливо перейти або згубно переходити, поки ви не придушите ворога в небі. Коли ви матимете перевагу в небі, тобто будуть літаки-винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. І доки у вас не буде ППО, яке обіцяють Німеччина та США, не можна замислюватися про витіснення ворога зі своєї території", – пояснив Табах.

Він зазначив, що поки не бачить, що українці озброєні і мають все, що їм потрібно. "Я бачу, що українці б'ються з останніх сил, але справжньої допомоги, окрім обіцянок: "ось зараз, зараз, зараз", поки що немає", – зазначив Табах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони.

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