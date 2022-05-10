Він зазначив, що Геббельсу і в голову не приходило, наприклад, оголосити, що Німеччина звільнює Росію, а росіяни самі бомблять себе для того, щоб дискредитувати миролюбного Фюрера.

Соціолог Ігор Ейдман висловив думку, що російські пропагандисти навіть "переплюнули" свого вчителя Геббельса в тому безглузді, яке вони говорять суспільству про події в Україні.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"В загальному, російські пропагандисти, які особливо "присіли" потужно на телебаченні російському, вони дійсно безумовні учні Геббельса… Відомо, принципи Геббельса: чим брехня є безглуздішою - в неї скоріш повірять, брехня має бути зовсім дика, односпрямована, ворог має бути один, щоб думки міщанина "не розтікалися" - його потрібно "шельмувати" якомога частіше і повторяти цю пропаганду. І чим частіше її повторюєш, чим вона простіше, примітивніше, тим легше її засвоюють люди. Абсолютно так працює російське телебачення, ми це бачимо чудово", - сказав соціолог.

Він зазначив, що російські пропагандисти навіть "переплюнули" свого "вчителя" в безглузді, яке вони говорять суспільству про події в Україні.

"Дещо вони "переплюнули" навіть і Геббельса. Тобто Геббельсу і в голову не приходило, наприклад, оголосити, що Німеччина звільнює Росію, а росіяни самі бомблять себе для того, щоб дискредитувати миролюбного Фюрера. Тобто, приблизно те саме відносно України говорить російська пропаганда, що це самі українці ніби себе бомблять, руйнують свої міста, тобто до такого безглуздя не доходив навіть Геббельс. Уявляєте, що Геббельс, наприклад, сказав би, що Росія взяла в облогу Ленінград, щоб дискредитувати Німеччину, що люди спеціально вмирають від голоду, щоб таким чином "кинути тінь" на миролюбного Фюрера?! От приблизно до такого безглуздя "впала низько" російська пропаганда", - зазначив Ейдман.

Нагадаємо, американський військовий історик проаналізував можливі майбутні ходи Путіна.

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