Водночас, він розкритикував тих, хто досі боїться розізлити Путіна, бо нібито РФ, попри провали своєї армії в Україні, ще може виграти в той чи інший спосіб.

Програвши битву за столицю України, російський військовий злочинець Володимир Путін передислокував всі свої сили на схід у спробі взяти під контроль регіон Донбасу.

Прогрес путінської армії був "повільним і нерівномірним" ще до того, як західні країни почали надавати Україні важке озброєння. Опанувавши її [зброю – ред.], українські військові будуть спроможні розпочати контрнаступ з поверненням тимчасово втрачених територій, пише американський військовий історик російського походження Макс Бут у колонці для The Washington Post.

Що у такому разі робитиме Путін? Існує широке занепокоєння, буцімто він може дозволити собі програти, і тому подвоїть ставки. Він міг би "зміцнитися" або за допомогою регулярних військових сил, або за допомогою хімічної чи ядерної зброї. Деякі журналісти й так звані "консультанти Кремля" все ще очікують, що Росія, попри провали своєї армії в Україні, ще може виграти в той чи інший спосіб.

Бут наводить аргументи, чому це не так – навіть якщо невдовзі глава Кремля й оголосить Україні війну (дотепер він намагався видати вторгнення за "спеціальну військову операцію") і проведе масштабну мобілізацію.

Він гадає, що зуміє розгромити Україну, долучивши ще більше танків та живої сили. Втім, це лише підвищить ризик масових протестів, а бажаного результату на полі бою, скоріш за все, не принесе.

Історик наголошує, що попри сто мільйонне населення, Путін не має великого тренованого резерву. РФ мобілізує приблизно 260 тис. солдатів протягом одного року. Але навіть якби Путін відправив усіх військовозобов’язаних в Україну (а він поки обіцяє цього не робити), їм все одно знадобиться щонайменше чотири місяці на навчання – і навіть це призведе до формування низькоякісних, невмотивованих військ.

Крім браку тренованого резерву та ймовірної нестачі боєприпасів і сучасного обладнання, основна проблема росіян – логістика. Історик запевняє, що навіть якби Росія кинула в бій величезну кількість погано навчених призовників, їй все одно було б важко їх спорядити.

Чому вони думають, що можуть організувати поставки для більшої армії, якщо їм не вдається впоратися з поставками для 150 тисяч людей?

Інший широко обговорюваний сценарій – застосування хімічного чи ядерного озброєння. Російські пропагандисти регулярно погрожують розв’язати ядерну війну, якщо їхні війська програють в Україні, а сам Путін брязкає ядерною шаблею, щоб залякати Захід. Найменш імовірний сценарій є водночас найбільш апокаліптичним: Росія атакує країни НАТО зі звичайною чи ядерною зброєю. Проте Путін навряд чи наважиться на самогубство і цілком усвідомлює, що реакція США на такі дії була б нищівною.

Імовірно, у такому випадку Кремль застосує тактичну ядерну зброю проти українських військових баз чи населених пунктів.Тоді НАТО зможе використати неядерний арсенал, щоб знищити рештки чорноморського флоту РФ і значну частину її армії в Україні та навколо неї.

Це потрясло б злочинний режим Путіна до основи.

Автор резюмує, що хоча світ і не може попередити ескалацію з боку Путіна, проте може гарантувати йому, що ціна, яку доведеться заплатити за це, буде для агресора занадто високою. Проте у разі перемоги це б лише підбадьорило диктатора до подальшої агресії – так само як і решту країн-ізгоїв.

Як пише британське видання The Guardian, переломний момент війни в Україні відбудеться вже цього місяця. Журналісти наголошують, що наразі ЗСУ не здатні на контратаки та повернення своїх захоплених територій. Проте ситуація повинна змінитися як тільки в країну прибуде остання хвиля західної зброї.

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